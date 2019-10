Flamengo abre sua maior vantagem na liderança do Brasileiro na história dos pontos corridos

(Foto: André Durão)









Ainda faltam 14 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo nunca esteve tão confortável na liderança da competição desde a utilização do sistema de pontos corridos, em 2003. Com a vitória sobre o Atlético-MG, nesta quinta-feira, o time chegou a oito pontos de vantagem sobre o Santos, atual vice-líder, sua maior margem na liderança no período.





Antes, a maior vantagem do Flamengo na liderança de uma edição do Campeonato Brasileiro desde 2003 havia sido na 11ª rodada no ano passado. Na época, abriu seis pontos do Atlético-MG, então vice-líder. O time não conseguiu se manter na ponta e terminou na segunda colocação, atrás do Palmeiras.





O Flamengo volta a jogar domingo, pelo Brasileiro, em Curitiba, contra o Athletico-PR.





