Flamengo vence time chinês na final e é campeão da Liga Mundial de futebol de areia

O Flamengo conquistou, neste domingo, a primeira edição da Liga Mundial de futebol de areia. Depois de eliminar o Levante, da Espanha, nos pênaltis, na semifinal, o Rubro-Negro derrotou o Meizhou Hakka, da China, na final, por 5 a 3, faturando o título. Com dois gols marcados, o atacante Eudin foi o destaque da decisão.





Apesar da conquista, o time da Gávea não teve vida fácil na final deste domingo. Apertando bem a marcação, o Meizhou Hakka abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, Paulinho diminuiu ao completar bicicleta dada por Eudin.





Veio o segundo tempo, e o Flamengo partiu para cima em busca da vitória. O gol de empate saiu após finalização cruzada de Eudin, que Igor desviou de joelho para a rede. A virada saiu com o espanhol Llorenç, em cobrança de tiro livre.





Apesar da predominância da equipe brasileira, o Meizhou Hakka conseguiu empatar novamente antes do segundo intervalo. Só que Eudin fez 4 a 3 na sequência, definindo o placar do segundo tempo. Com o título na mão, o Flamengo ainda marcou novamente com Eudin na terceira etapa: 5 a 3, placar final.





