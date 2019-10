França cede empate para a Turquia e perde chance de classificação antecipada para a Eurocopa

(Foto: Benoit Tessier/Reuters)









A França entrou em campo nesta segunda-feira com chances de classificação antecipada para a Eurocopa 2020. Bastava vencer a Turquia em casa, no Stade de France, para não depender de nenhum outro resultado. Mas não foi o que aconteceu: os franceses até saíram na frente com Giroud, mas cederam empate pouco depois e a decisão da vaga ficará para as próximas rodadas. O 1 a 1 ainda fez a Islândia, que venceu Andorra, se aproximar da zona de classificação.





Turquia e França seguem empatados na pontuação (19), mas os turcos levam a melhor no critério de desempate por terem vencido os franceses por 2 a 0 no primeiro confronto. Na terceira posição, aparece a Islândia (15 pontos), que ainda tem um jogo contra a Turquia na sequência. Veja a tabela completa das Eliminatórias da Eurocopa!





O jogo





A França foi bastante superior na primeira etapa, mas não conseguiu transformar as chances em gols. Griezmann quase marcou um golaço, mas os times foram para o intervalo com o placar zerado. Na etapa final, dois jogadores que saíram dos bancos de reservas deixaram suas marcas de cabeça em jogadas de bola parada. Primeiro, Giroud aos 30 minutos. Depois, Ayhan aos 35. Os franceses esboçaram uma pressão final, mas não foram efetivos. Melhor para a Turquia, que se mantém na ponta.





Didier Deschamps optou pela escalação de Ben Yedder como jogador mais avançado da França. Mas foi novamente Giroud quem brilhou. Ele saiu do banco aos 26 do segundo tempo e marcou aos 30 o gol dos franceses. O centroavante, que já havia deixado sua marca na vitória contra a Islândia na última rodada, chegou a 38 gols com a camisa da seleção e se aproximou ainda mais de Platini, que tem 41, no ranking histórico. Acima deles, só Thierry Henry, que marcou 51.





Globo Esporte