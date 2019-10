Goiás vai pagar R$ 1 milhão para ficar com Tadeu em definitivo; contrato será de quatro anos

(Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás E.C.)









A partir de 2020, Tadeu será jogador do Goiás em definitivo. O clube comunicou à Ferroviária-SP que irá exercer o direito de compra do goleiro, que foi contratado por empréstimo em abril com valor fixado para parte de seus direitos econômicos.





Ao todo, o Goiás deve desembolsar cerca de R$ 1 milhão para adquirir o atleta. O valor será parcelado. De acordo com Túlio Lustosa, já existe um acerto verbal para que o novo vínculo de Tadeu vá até o fim de 2023.





- O Goiás já comunicou à Ferroviária que vai exercer a opção de compra. Esse é o primeiro passo. O segundo é firmar o novo contrato com o jogador. Já conversamos com Tadeu e encaminhamos vínculo por quatro temporadas.





Aos 27 anos, Tadeu vive grande fase no Goiás e é um dos destaques do time no Brasileirão. Ele chegou ao clube por empréstimo até o fim do ano após se destacar pela Ferroviária-SP. Formado nas categorias de base do Coritiba, o goleiro paranaense de 1,84m de altura também tem passagens por Tupi-MG e Maringá-PR, dentre outras equipes.





Marcos, Marcelo Rangel e Sidão, que atualmente está emprestado ao Vasco, têm contrato com o Goiás até o fim de 2020. Matheus, formado na base esmeraldina, está renovando por mais dois anos.





Globo Esporte