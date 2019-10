Grêmio renova com Everton Cebolinha e Alisson até o fim de 2023

O Grêmio renovou os contratos dos atacantes Everton Cebolinha e Alisson até o final de 2023. O anúncio foi feito no site oficial do clube nesta sexta-feira. Após o treino, os dois jogadores concederam entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho para falar sobre os novos vínculos.





A direção tricolor já tinha negociações encaminhadas há algumas semanas para renovar com Cebolinha, principal jogador do time desde 2018. O novo contrato prevê valorização e coloca o atacante no mesmo patamar de outros jogadores entre os maiores salários do elenco.





– É motivo de muito orgulho, felicidade imensa, é algo inexplicável. Me identifico muito (com o Grêmio), faz sete anos que estou aqui. A renovação é motivo de muita felicidade, fruto de um trabalho que vem sendo plantado desde muito novo – comemorou Cebolinha.





– Feliz por ter aumentado o vínculo, que a gente possa continuar assim, fazendo grandes jogos, colocando o Grêmio no topo, conquistando títulos, chegando muito forte nas competições. Isso faz a gente ficar marcado – completou Alisson.





A direção do Grêmio não divulgou o valor da multa rescisória de Everton – a multa anterior era de 80 milhões de euros (R$ 356,8 milhões, na cotação atual). O camisa 11 foi o mais assediado pelo futebol do exterior na janela do meio do ano, mas o Grêmio não recebeu nenhuma oferta considerada boa.





O Beijing Guoan, da China, tentou a contratação de Cebolinha por empréstimo com opção de compra. O Milan também fez uma oferta, considerada baixa pelo Tricolor. Outros clubes europeus, como Napoli, da Itália, e Atlético de Madrid, da Espanha, também fizeram consultas, mas não avançaram nas tratativas.





Everton havia renovado o contrato com o Grêmio no fim de agosto de 2018, quando já tinha convocações da seleção no seu currículo. Revelado na base do clube, o atacante tem 249 partidas com a camisa do Grêmio e 56 gols – ele é o artilheiro do time, com 17 gols na temporada.





Já Alisson chegou ao Grêmio em 2018 do Cruzeiro e soma 85 jogos, com 14 gols marcados. Assumiu de vez a titularidade nesse ano e tem se destacado como "talismã" do time, com gols decisivos em duelos eliminatórios, como os marcados contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e Palmeiras, pela Libertadores.





