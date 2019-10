IBOPE Repucom divulga ranking digital dos clubes brasileiros de outubro/2019

Com o levantamento deste mês, o IBOPE Repucom destaca o crescimento das bases digitais de Flamengo, Corinthians, Internacional, Athletico Paranaense e Palmeiras. Os cinco clubes que mais cresceram no período correspondem a 718 mil inscritos, mais de dois terços (61%) do total de novas inscrições nas contas oficiais dos clubes de futebol durante o mês de setembro.





O Flamengo segue ampliando sua vantagem na liderança do ranking digital e registrou um feito de grande destaque. Em 2019, o clube carioca já acumulou, entre janeiro e setembro, quase 3,4 milhões de novos inscritos em suas redes sociais oficiais. Este volume representa o dobro de seu resultado durante todo o ano de 2018 (1,7 milhão de novos inscritos), uma variação de 98% na comparação dos dois períodos.





Como em todos os meses de 2019, o Flamengo, liderou crescimento absoluto mensal. Durante todo o mês de setembro, a equipe somou 405 mil novos seguidores. O rubro-negro foi líder em crescimento em todas as redes monitoradas: Facebook (14 mil novos inscritos), Twitter (61 mil), YouTube (98 mil) e Instagram (231 mil), este último, responsável por 57% do crescimento flamenguista no período. No Instagram os flamenguistas também comemoram a marca inédita entre os clubes nacionais de 5 milhões de seguidores na plataforma.





O Corinthians ficou em segundo lugar no crescimento geral de setembro com 94 mil novas curtidas em suas páginas oficiais. No Instagram foi o segundo clube que mais ampliou seu saldo, somando 84 mil novos seguidores. A plataforma de fotos permanece sendo o principal motor do desenvolvimento digital corintiano, representando 90% ganho alvinegro.





Possivelmente motivado por sua campanha na Copa do Brasil, o Internacional faz sua estreia no TOP5 crescimentos mensais em 2019. A equipe gaúcha obteve 82 mil seguidores durante o mês de setembro. No Facebook, o clube também apresentou bons números, sendo o segundo que mais ganhou inscrições, atrás apenas do Flamengo. No Instagram a equipe também comemora ao superar 1 milhão de seguidores.





O campeão da Copa do Brasil Athletico Paranaense, também faz sua estreia entre os cinco maiores crescimentos mensais com 71 mil novos inscritos no período. No Instagram, em termos de variação, foi o time que mais evoluiu sua base, com 14% de crescimento apenas no último mês, tal plataforma é responsável por 60% do ganho athleticano.





O Palmeiras fecha o TOP5 crescimento com a soma de 66 mil seguidores. A TV Palmeiras, conta oficial do clube no YouTube foi o segundo que mais cresceu dentre todos os canais de clubes de futebol brasileiros.





Outro clube a comemorar uma importante marca foi o Santos, que neste mês atingiu 1 milhão de seguidores em sua conta oficial no Instagram. Juntamente com o Santos, apenas onze clubes possuem um saldo superior a 1 milhão nesta plataforma, que tem sido o principal motor em termos de novas curtidas. No decorrer do mês de setembro, o Instagram foi responsável por trazer 66% do volume de novos inscritos considerando os 45 clubes monitorado.





José Colagrossi, diretor executivo do IBOPE Repucom comenta que "não há fronteiras no mundo digital e não há limite para o fortalecimento da cultura digital de todo o mercado, e isso se aplica a todos os clubes ou entidades esportivas, independentemente de seu tamanho ou popularidade. Ainda há muita oportunidade de mesmo os clubes com maiores torcidas e bases digitais desenvolverem e expandirem seu alcance. Obviamente, a fase do clube influencia fortemente no nível de interesse e demanda por consumo de conteúdo por parte dos torcedores, mas gerar conteúdo de qualidade e relevante para os torcedores está total e exclusivamente sob o controle da gestão de comunicação dos clubes".