Inter avança em conversas e tenta superar último entrave para acertar com Coudet

A reunião em Buenos Aires faz prosperar a investida do Inter para tentar acertar com Eduardo Coudet, do Racing, para ser o substituto de Odair Hellmann. A diretoria colorada se aproxima de um acordo com o treinador, mas esbarra no prazo para a chegada do gringo a Porto Alegre.





Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, os valores sinalizados pelo Inter se aproximam do dobro do atual vencimento do treinador e agradaram o atual campeão argentino. Mas Coudet só deseja deixar o clube de Avellaneda para assumir o Colorado a partir de 2020. Os dirigentes trabalham para sensibilizá-lo a apresentar-se no Beira-Rio de imediato para comandar a equipe na reta final do Brasileirão.





Uma reunião nesta terça-feira, em Buenos Aires, aproximou Inter e Coudet de um desfecho positivo. Estão na Argentina o vice de futebol, Roberto Melo, o executivo Rodrigo Caetano e o gerente de mercado Deive Bandeira. Coudet gostou do projeto apresentado pelo Inter e acenou com a saída do Racing em dezembro, no recesso do Campeonato Argentino.

Racing nega liberação e garante "fico"

Em paralelo, o Racing mantém uma posição irredutível: o treinador segue no clube até o final do seu contrato, em junho de 2020. Em contato com o GloboEsporte.com o vice-presidente do Racing Miguel Jiménez afirmou que Coudet segue no clube.





Coudet é a principal opção em uma lista com outros argentinos. Ariel Holán, ex-Independiente, Jorge Almirón, ex-Lanús e San Lorenzo, e Sebastían Beccacece, antigo auxiliar de Jorge Sampaoli e atual comandante do Independiente, também eram alternativas. Beccacece até foi consultado, mas adiantou que ficaria no clube argentino.





Antes de se voltar para o mercado argentino, o Inter avaliou as situações de Roger Machado e Tiago Nunes. Como ambos estão empregados (Bahia e Athletico, respectivamente), não houve evolução nas tratativas. Roger tem contrato até o final do ano que vem, enquanto o de Tiago expira na atual temporada.





O interino Ricardo Colbachini, treinador do time B, comandou o time no empate sem gols contra o Santos, no último domingo, e já estava confirmado para a partida de quinta-feira contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela Brasileirão.





Globo Esporte