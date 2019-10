Inter faz proposta para o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, e espera resposta até terça

(Foto: RAUL PEREIRA/Agência Estado)









Em busca de um técnico desde a demissão de Odair Hellmann, o Inter chegou a um novo nome: Vanderlei Luxemburgo. Conforme informações do comentarista da RBS TV, Maurício Saraiva, o clube gaúcho fez uma proposta ao técnico do Vasco para assumir imediatamente, com contrato até o final de 2020. O treinador pediu prazo para responder até a terça-feira.





Após a vitória do Cruz-Maltino sobre o Inter neste domingo, no Beira-Rio, Luxemburgo foi questionado sobre uma possível proposta colorada. Confirmou que sempre teve vontade de trabalhar no Inter e revelou que chegou a ser sondado pelo clube quando era treinador do Grêmio, entre 2012 e 2013. Mas garantiu que não tinha recebido nada concreto e que estava feliz em São Januário.





– Eu estou no Vasco, estou satisfeito. Tenho compromisso com o Vasco até o final do ano, de tirar o Vasco da confusão. Esse é o meu objetivo. Se aparecer (uma proposta do Inter), eu tenho que discutir no momento que aparecer. Não adianta falar de coisas que não apareceram. Se aparecer alguma coisa, aí eu vou falar se vou continuar, se não vou continuar, se vou sair, se não vou sair. Mas tem que aparecer alguma coisa – declarou Luxemburgo.





Antes de chegar ao nome de Luxemburgo, Inter tentou a contratação do técnico Eduardo Coudet, do Racing. Dirigentes do clube foram até a Argentina fazer proposta pelo treinador, que gostou da oferta, mas descartou deixar o time de Avellaneda neste momento.





Luxa é pentacampeão do Brasileirão (duas vezes pelo Palmeiras e uma por Corinthians, Santos e Cruzeiro) e venceu uma Copa do Brasil pela Raposa. Ainda comandou o Real Madrid em 2005 e a seleção brasileira entre 1998 e 1999. Como jogador, Luxemburgo defendeu o Inter em 1978.





Globo Esporte