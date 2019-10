Inter ouve áudios do VAR na derrota para o Flamengo e considera encontro "produtivo"

O Inter se reuniu na tarde desta terça-feira com a Comissão de Arbitragem na sede da CBF para ouvir os áudios do VAR na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na última quarta-feira. No encontro, o clube também formalizou seu descontentamento com as decisões do árbitro Luiz Flávio de Oliveira na partida e apresentou um vídeo com apontamento de lances polêmicos em outros jogos do Brasileirão.





O Colorado foi representado pelo diretor de futebol Adauri Silveira e pelo executivo Rodrigo Caetano. A dupla se reuniu com o chefe da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, e demais integrantes. O encontro foi considerado "produtivo" pelo clube.





O principal motivo da visita desta terça-feira e da revolta colorada é um lance em que Rodrigo Caio derrubou Guerrero dentro da área e um suposto pênalti não foi marcado. O clube pretendia entender por que o árbitro não consultou o VAR no lance.





Os colorados reclamaram ainda de outros dois momentos da partida: a expulsão de Bruno após pênalti cometido em Gabigol e um empurrão sofrido por Víctor Cuesta dentro da área no segundo tempo da partida.





O Inter expressou toda a sua revolta ainda no Maracanã, após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, com dois expulsos. Roberto Melo falou em "vergonha" e disse que o VAR "só ajuda quem quer" na entrevista coletiva. Odair Hellmann adotou discurso semelhante.





Após o empate com o Palmeiras, o Colorado tem a semana livre para treinamentos até o duelo com o Cruzeiro no próximo sábado, às 21h, no Mineirão, pela 23ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho é quinto colocado na tabela, com 37 pontos.





Globo Esporte