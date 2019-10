Irritado com VAR, Luxemburgo manda recado a Gaciba, da CBF: "Pensa que somos idiotas"

O técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, elogiou o rival deste sábado, o Ceará, após o empate por 1 a 1 no Castelão. Mas não poupou críticas ao uso do VAR e ao presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, de quem disse ser amigo.





Irritado com o gol assinalado para o Ceará - em lance no qual o bandeirinha inicialmente marcou impedimento -, o treinador falou em critérios diferentes e avisou que Gaciba "precisa explicar isso melhor". Ele pediu ainda que placas de propaganda sejam usadas como referência para as linhas que determinam o impedimento na tecnologia.





Luxa citou outras partidas do Vasco no qual acredita que critérios diferentes foram adotados:





- Quero mandar um recado para o Gaciba mais uma vez. As interpretações dele... Tem que ter um critério único. Vi o jogo do Flamengo contra o Grêmio, foi um árbitro argentino. Em momento algum o VAR foi chamado. Agora temos quatro árbitros no jogo. Contra o CSA não tinha câmera para analisar o lance. Mas tinha o árbitro, porra! Contra o Palmeiras a mesma coisa: o Castan fez pênalti. Contra o Corinthians foi o mesmo lance de hoje. Aí pega aquele negócio lá e pensa que somos idiotas. Bota onde quiser. Ele bota a régua onde quer que parta a régua. Quero ver abrir o campo, botar as placas, que são referências, para a gente ter uma referência das placas com a linha de impedimento.





Resultado





Empate acabou sendo bom resultado em função do volume de jogo do Ceará no segundo tempo. Volume foi muito grande, demos muito espaço para eles jogarem, e não puxamos as jogadas de velocidade





Marrony e Guarín





Foi uma pena tirar o Marrony, mas ele estava com uma dor no joelho. Tive que fazer uma substituição forçada. O Guarín é um jogador de qualidade, mas está voltando. Comecei com ele porque precisa pegar ritmo, mas ainda está fora um pouco da equipe.





Equilíbrio





O Ceará forçou bastante. Jogou melhor do que a gente. No primeiro tempo jogamos melhor, e depois o Ceará equilibrou o jogo.





Justo?





Acho que o Ceará merecia mais sorte que a gente, mesmo. Acho que jogou mais que a gente, pelo menos no segundo tempo.





Cansaço





Discussão interna. Mas ficou claro que o meu time arriou. Quero saber por quê. Não tem motivo para arriar. Vínhamos de bons jogos, não fizemos nada. No primeiro tempo já tínhamos dificuldade com o time na parte física. Vamos discutir o que houve. O time não está mal preparado fisicamente. Estamos falando do jogo de hoje. Se fosse mal preparado, não teria o rendimento que vem tendo. As mudanças que fiz talvez não fossem aquelas que eu gostaria de fazer. Por exemplo: iria tirar o Ribamar no intervalo, colocar o Marrony e botar um jogador mais leve. Foram coisas que aconteceram e realmente prejudicaram as mudanças.





Ribamar e Rossi





Nós jogamos com oito contra 10 em grande parte do segundo tempo. Ribamar e Rossi estavam bem debilitados fisicamente. Mas a questão é ter a marcação e a saída para o contragolpe. Nós não tínhamos, era só a volta para marcar.





Bruno Gomes





Eu tirei o Bruno porque vi o árbitro batendo boca com o meu jogador. Ele fez três faltas seguidas. Quando vi aquilo, pensei que, se o Bruno fizesse mais uma falta, eu perderia meu jogador. Escolhi o Raul. Não foi minha melhor escolha, porque ele vinha de lesão.





Metas





Nós fomos para 38 pontos. Temos agora 10 jogos, temos que continuar brigando para sair da confusão. É o objetivo. Mas, se tiver algo para cima para beliscar, é importante. Por isso hoje era importante. Fiquei chateado, porque podíamos obter a vitória





Ponto fora





É um ponto que você tem que levar para casa, porque lá na frente pode fazer a diferença se nós perdêssemos o jogo.





