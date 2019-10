Ítalo é vice em Hossegor e embola briga por título mundial e vagas olímpicas com Medina e Toledo

(Foto: WSL / Poullenot)









Embolou a briga pelo título do Circuito Mundial e pelas vagas para a Olimpíada de Tóquio. Na manhã deste sexta-feira, o potiguar Ítalo Ferreira foi vice-campeão na etapa de Hossegor e colou nos líderes Gabriel Medina e Filipe Toledo. Depois de fazer uma campanha impecável nas primeiras fases e levar um susto com uma lesão nas semis, ao arriscar um aéreo, o potiguar acabou sendo superado pelo francês Jeremy Flores na decisão por 15 a 8,23. Foi a primeira vitória de um local na França.





Com o resultado em Hossegor, Ítalo pulou para a quarta posição no ranking com 42.400, atrás do sul-africano Jordy Smith (43.515), de Filipinho (45.730) e Medina (48.015). Eliminado pelo australiano Adrian Buchan por apenas 5 décimos (10 a 9,50) nas oitavas, Gabriel é o único surfista que pode ser campeão mundial por antecipação na penúltima etapa em Portugal, que começa na próxima quarta-feira nas ondas de Super Tubos.





Quem também terminou em 9º em Hossegor foi o brasileiro Yago Dora, superado em uma bateria polêmica pelo americano Kolohe Andino por 10,33 a 6. Yago fez a maior nota do confronto (6 pontos), mas foi punido com uma interferência na bateria e perdeu a segunda nota.





No feminino, a grande campeã foi a havaiana Carissa Moore, que superou a americana Caroline Marks por 17,60 a 7.





Globo Esporte