Joinville bate Corinthians em jogo disputado e com confusão na LNF

A partida entre Joinville e Corinthians, válida pela Liga Nacional de Futsal (LNF), teve todos os ingredientes de um clássico, como grandes jogadas, entradas mais fortes e confusão no final do jogo. Por fim, o JEC saiu com a vantagem de 3 a 1 para decidir a vaga em São Paulo.





Agora, o Timão busca reverter a decisão na volta, em data a ser marcada. Em caso de vitória do alvinegro no tempo normal, seguirá para o tempo extra.

O Jogo

A partida já começou quente. Nenê, do Corinthians, eixou o braço em Leco, do Joinville. O clima esquentou, mas o árbitro Ricardo Amaral Messa conseguiu conter os ânimos.





Já com 2 a 1 para o JEC, nova confusão envolvendo Ciço e Murilo, que incendiou o estádio. A confusão foi grande entre os atletas, que trocaram agressões e foram expulsos pelo árbitro. Murilo precisou ser contido pelos companheiros do time paulista.





A torcida também precisou ser contida pela polícia. Ao todo, a partida ficou parada por mais de seis minutos, contando com a parada técnica.





Os gols saíram no segundo tempo. Aos 3 minutos, o JEC marcou com chute de fora. Aos 10 minutos, o Timão empatou com pivô Matheus, que girou para o lado e esquerdo e estufou as redes.





O Joinville não desanimou e aos 14 fez com Bruno, depois de duas tentativas em vencer o goleiro Tiago. Depois do tempo parado pelas confusões, Dieguinho recebeu a bola e ampliou para fechar a conta. O Corinthians ainda foi para cima, mas não conseguiu aproveitar.

Outros resultados

Pato 3x0 Carlos Barbosa

Campo Mourão 2x2 Sorocaba

Joinville 3x1 Corinthians





21/10 – 19h





Tubarão x Jaraguá