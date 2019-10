Jornal cita Felipão e Renato Gaúcho entre opções para o Boca após a saída de Alfaro

A eliminação do Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores, diante do rival River Plate, levou o técnico Gustavo Alfaro a deixar no ar uma despedida ao fim da temporada. E, diante do provável adeus, a imprensa argentina começou a especular possíveis substitutos, e o jornal "Olé" colocou entre as opções dos xeneizes alguns estrangeiros - incluindo os brasileiros Felipão e Renato Gaúcho.





O ex-treinador do Palmeiras e o atual comandante do Grêmio são citados na reportagem do diário entre diversos nomes da Argentina e também de fora do país. O diário frisa que, nas redes sociais, muitos fãs do clube apontaram que seria uma boa opção buscar um técnico estrangeiro, citando até José Mourinho como um sonho distante.





Reinaldo Rueda, atual técnico do Chile, e Ñol Solano, auxiliar de Gareca no Peru, são citados como possíveis alvos, junto aos dois brasileiros. Caberá aos candidatos à presidência do clube, na eleição do dia 7 de dezembro, decidir se alguma das opções é viável.





- O brasileiro Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, e com passado na Verdeamarela (Seleção), é um técnico que sempre esteve na mira. E Renato Portaluppi, de grande trabalho no Grêmio, tampouco fica para trás - diz a reportagem do "Olé'.





O diário frisa, porém, que o Boca Juniors teve apenas nove técnicos estrangeiros em sua história, e que o único que obteve sucesso foi Óscar Tabárez, atual treinador do Uruguai. O lado financeiro também pesaria contra tal hipótese.





Entretanto, as opções "caseiras" seriam complicadas, uma vez que Heinze - um dos preferidos - renovou recentemente com o Vélez Sarsfield; Ricardo Gareca está embalado no comando do Peru; Maradona fechou um "pacto" com Gimnasia após ganhar chance no país depois de 25 anos; e Palermo estaria satisfeito no Pachuca.





Globo Esporte