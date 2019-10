Jornal: "espião" do Barcelona foi ao Maracanã para observar Rodrigo Caio e Everton

(Foto: André Durão)









Em meio aos milhares de fãs que acompanharam a histórica goleada do Flamengo sobre o Grêmio, na última quarta-feira, um "espião" do Barcelona observou astros das duas equipes. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Ramon Planes, braço direito do secretário técnico Eric Abidal, esteve no Maracanã para ver de perto o zagueiro rubro-negro Rodrigo Caio e o atacante tricolor Everton.





A publicação destaca que o representante do clube tinha em suas mãos uma listas com vários nomes, a começar por Rodrigo Caio, que foi alvo do Barça no fim do ano passado. O diário lembra que o jogador de 26 anos negociou para rumar ao Camp Nou e chegou a fazer exames médicos para a transferências, mas o técnico Ernesto Valverde preferiu apostar em Jeison Murillo.





O "Mundo Deportivo" ainda diz Rodrigo Caio seria contratado por empréstimo com obrigação de compra ao São Paulo por € 18 milhões. O jornal aponta que a secretaria técnica gosta do atleta, que tem como trunfo o passaporte italiano, o que o tiraria da cota de jogadores estrangeiros.





A reportagem também diz que na lista de Ramon Planes está o atacante Everton Cebolinha, alegando que o jogador ficou conhecido por suas atuações nos últimos Brasileirões e citando uma "grande habilidade". O diário esportivo ainda lembra que o jogador de 23 anos chegou rapidamente à seleção brasileira, tendo 14 jogos pelo time de Tite, com quatro gols.





