Jornal: temporada irregular faz Real Madrid pensar em trazer reforços em janeiro

Acumulando tropeços e más atuações no começo de temporada, o Real Madrid ainda não conseguiu despertar a confiança da torcida, apesar de ocupar a liderança do Campeonato Espanhol. E o jornal "Marca" afirma que o empate com o Brugge, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira, acendeu um alerta na diretoria merengue, que pensa em trazer reforços em janeiro.





A publicação frisa que uma possível demissão de Zidane está descartada, mas que os diretores enxergam que o elenco não vem cumprindo as expectativas do começo de temporada. Embora o time tenha sido montado exatamente como pediu Zizou - exceto por Pogba, que não deixou o United -, o desempenho da equipe não vem sendo o esperado, e muitos atletas já estão questionados pela torcida, segundo o jornal.





A partir daí, a janela de transferências de inverno, em janeiro, seria uma oportunidade de trazer novo fôlego para o plantel, a começar por pelo menos duas saídas: as de Mariano Díaz e Brahim. A dupla - que o clube tentou negociar em julho - abriria espaço para dois reforços no meio de campo. E os alvos prioritários seriam Eriksen, do Tottenham, e Van de Beek, do Ajax.





Eriksen já era cotado como alvo merengue na janela de transferências do verão, quando o clube espanhol teria feito contato, mas não levou as negociações à frente. O dinamarquês não renovou seu contrato com o Tottenham e, segundo a imprensa espanhola, aguarda o Real Madrid. Van de Beek, por sua vez, teria ficado perto de ser contratado nos últimos meses, mas permaneceu no Ajax - e diz que seguirá lá ao menos até o fim da temporada.





Globo Esporte