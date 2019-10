Léo Moura revela desejo de encerrar carreira no Grêmio em 2020 e faz coro por Renato

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio, DVG)









Léo Moura pensa em pendurar as chuteiras no Grêmio, mas só em 2020. Essa é a intenção do lateral que completará 41 anos no dia da partida contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, pela volta das semifinais da Libertadores. O veterano pretende atuar mais um ano e encaminhar a aposentadoria.





Com contrato até dezembro deste ano, Léo Moura revelou o desejo de permanecer no clube por outra temporada, em entrevista coletiva concedida na terça-feira. Para isso, torce para que o chefe Renato Gaúcho renove e esteja junto no próximo ano.





— O comandante sabe que a vontade é permanecer. Vivo um momento especial. Se puder jogar em 2020 aqui, acredito que seja meu último ano. Se for para encerrar aqui, estarei feliz da vida. Um clube que me acolheu. Torço para que ele (Renato) fique. Se Deus permitir, que fiquemos para ter mais um ano de alegria — revelou o lateral.





Desde 2017 no Grêmio, Léo Moura tem acumulado títulos. Em contrapartida tem atuado cada vez menos, até por conta dos seus 40 anos. Em 2019, tem sido poupado de grande parte dos jogos e soma apenas 14 partidas.





– Passa o tempo, chega a uma idade e você se cuida mais, se previne. Não mudei a rotina, mas os cuidados aumentam. Estou feliz de estar com 40 anos e jogar em alto nível, espero jogar mais um ano. É o que está em minha cabeça. Aí sim a missão estará bem cumprida – completa.





A mais importante delas poderá ser na outra semana, na quarta-feira, dia em que completa 41 anos. O confronto será diante do Flamengo, no Maracanã, valendo vaga na final da Libertadores.





Antes da grande decisão, Léo Moura tem outro desafio. O Grêmio enfrenta o Bahia na Arena às 19h15 desta quarta pela 26ª rodada do Brasileirão. Atualmente, os gaúchos estão na sexta colocação, com 41 pontos, dois atrás do Corinthians, o quarto colocado.





