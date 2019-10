Líder Gabriel Medina e vice Filipe Toledo estreiam com vitória na etapa de Hossegor

(Foto: WSL / Masurel)









Começou na manhã desta quinta-feira a etapa de Hossegor, a 9ª do Circuito Mundial de Surfe. Líder da temporada, Gabriel Medina venceu com tranquilidade, enquanto Filipe Toledo, número 2 do mundo, conquistou a vitória mesmo abandonando a bateria a 8 minutos do fim, porque ainda se recupera de uma lesão nas costas. Ítalo Ferreira, número 5 do ranking, e o novato Peterson Crisanto garantiram mais dois triunfos para o Brasil e também avançaram direto para a 3ª fase.





Michael Rodrigues, Yago Dora, Willian Cardoso e Jessé Mendes ficaram em 2º em seus confrontos e também se classificaram para a 3ª fase. Já Caio Ibelli, Jadson André, Deivid Silva, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima terminaram em 3º e agora vão ter que passar pelas repescagens.





Medina venceu com sobras a sexta bateria desta quinta. O bicampeão mundial somou 14,40 (7,00 e 7,40), contra 11,87 de Michael Rodrigues, que se qualificou em segundo. O francês Marco Mignot fechou na terceira colocação (11,04).





Já na bateria anterior, Filipe Toledo deu um susto, mas também venceu seu confronto, mesmo abandonando cerca de oito minutos antes de acabar. O brasileiro voltou a sentir uma lesão nas costas, mas conseguiu 12,63 e deixou para trás a dupla local Joan Duru (10,60) e Marc Lacomare (9,74).





Na primeira rodada, as baterias são disputadas por três atletas, os dois primeiros de cada bateria avançam diretamente para a terceira fase, enquanto o terceiro disputa a repescagem.

Ítalo, Willian, Jessé, Michael e Yago também avançam

Ítalo e Caio foram os primeiros integrantes da brazilian storm a entrarem em ação. Obtendo um total de 11,94, o potiguar ultrapassou Frederico Morais (10,10) no fim da 2ª bateria e seguiu com o português para a próxima fase. Caio ainda tentou com um aéreo nos últimos instantes, mas não conseguiu nota suficiente para ao menos terminar entre os dois primeiros, o que garante classificação.





Logo na sequência, foi a vez de Yago (14,33). Terminando em segundo lugar a acirrada disputa vencida no detalhe pelo italiano Leonardo Fioravanti (14,40), o surfista curitibano carimbou sua passagem. O americano Kolohe Andino (14,00) ficou em último e agora vai lutar na eliminatória.





Na sétima bateria, Willian Cardoso travou disputa acirrada om Owen Wright, mas acabou com a segunda posição, avançando diretamente à terceira fase, anotando 13,34, enquanto o australiano ficou com 15,10. Assim como Jesse Mendes, que teve 11,67 ficando atrás do 11 vezes campeão Kelly Slater, que marcou 13,84.





Baterias da Primeira Rodada:





1. Kanoa Igarashi (JAP) 11,90 x Griffin Colapinto (EUA) 12,50 x Soli Bailey (AUS) 8,07

2. Italo Ferreira (BRA) 11,94 x Caio Ibelli (BRA) 9,60 x Frederico Morais (POR) 10,10

3. Kolohe Andino (EUA) 14,00 x Yago Dora (BRA) 14,33 x Leonardo Fioravanti (ITA) 14,40

4. Jordy Smith (AFS) 12,66 x Sebastian Zietz (HAV) 9,26 x Jorgann Couzinet (FRA) 12,67

5. Filipe Toledo (BRA) 12,63 x Joan Duru (FRA) 12,60 x Marc Lacomare (FRA) 9,74

6. Gabriel Medina (BRA) 14,40 x Michael Rodrigues (BRA) 11,87 x Marco Mignot (FRA) 11,04

7. Owen Wright (AUS) 15,10 x Willian Cardoso (BRA) 13,34 x Ricardo Christie (AUS) 7,94

8. Julian Wilson (AUS) 11,44 x Adrian Buchan (AUS) 9,57 x Jadson André (BRA) 9,47

9. Kelly Slater (EUA) 13,84 x Conner Coffin (EUA) 9,94 x Jesse Mendes (BRA) 11,67

10. Seth Moniz (HAV) 12,24 x Wade Carmichael (AUS) 10,13 x Ezekiel Lau (HAV) 10,50

11. Ryan Callinan (AUS) 11,67 x Deivid Silva (BRA) 11,67 x Peterson Crisanto (BRA) 13,84

12. Michel Bourez (FRA) 8,90 x Jeremy Flores (FRA) 9,10 x Jack Freestone (AUS) 11,77