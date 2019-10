Liverpool cede empate após abrir 3 a 0, mas Salah garante vitória sobre o RB Salzburg

O Liverpool parecia não ter grandes dificuldades para garantir sua primeira vitória nesta edição da Champions. Jogando em Anfield, os Reds abriram 3 a 0 ainda no primeiro tempo e caminhavam para uma partida tranquila diante do RB Salzburg, pela segunda rodada da fase de grupos. Mas os austríacos buscaram uma reação heroica, diminuíram no primeiro tempo e chegaram a buscar o empate na etapa final. Foi aí que Salah entrou em ação - com boa assistência de Firmino - para colocar os donos da casa na frente novamente: 4 a 3 e nada de tropeços em casa, pelo menos por enquanto, no caminho rumo às oitavas.





O Liverpool construiu a vantagem abusando das boas trocas de passes e da superioridade no primeiro tempo. Mané, Robertson e Salah fizeram os primeiros do jogo, e Hwang descontou com direito a belo drible em Van Dijk. Na volta do intervalo, a história mudou completamente: o Salzburg foi para cima e sufocou os donos da casa. Minamino fez o segundo dos austríacos, e Haland, que havia acabado de entrar, deixou tudo igual - colocando-se novamente no topo da artilharia, agora com quatro gols. Aos 23 minutos da etapa final, Salah apareceu para tranquilizar a torcida e marcar o quarto após assistência de Firmino, a segunda do brasileiro aniversariante do dia. A partir daí, uma chance para cada lado e nada mais. Mas o Salzburg mostra que pode surpreender no Grupo E...





Com a primeira vitória, o Liverpool iguala os três pontos do Salzburg, mas fica à frente na segunda posição por conta do confronto direto, primeiro critério de desempate na fase de grupos da Champions. O Napoli segue como líder do Grupo E, enquanto o Genk ocupa a lanterna. Veja a tabela completa!





No dia 23 de outubro, quarta-feira, o Salzburg recebe o Napoli, enquanto o Liverpool visita o Genk. As partidas acontecem às 16h (horário de Brasília).





Globo Esporte