Manaus deve ganhar velódromo e quadra de tênis públicos orçados em R$ 2,7 milhões

(Foto: Rafael Maia/Feciclam)









Durante o lançamento do "Viradão Esportivo", que engloba uma corrida de rua e uma prova de ciclismo, em comemoração aos 350 anos de Manaus, o prefeito da cidade, Arthur Virgílio Neto, revelou que a capital amazonense ganhará um velódromo e uma quadra de tênis, orçados em R$ 2,5 milhões.





- Faremos um velódromo no conjunto Aruanã, no Bairro Compensa, Zona Oeste. Já está tudo alinhado e será gigantesco. Tenho meu lado fofoqueiro e eu já não aguentava mais esse segredo. No local, também teremos uma quadra de tênis, já está sendo licitado e suas obras terão duração de cinco meses, com orçamento de R$ 2,7 milhões - disse o prefeito.





A obra, de acordo com o chefe do executivo municipal, tem como meta estimular o ciclismo como esporte de competição. Será uma experiência inédita em aparelhos públicos destinados ao esporte. Além das duas construções, deverão também ser realizados um pacote de 42 obras dedicadas ao esporte, incluindo ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.





Presente no lançamento dos eventos, o presidente da Federação de Ciclismo do Amazonas (Feciclam), Juliano Macanoni, agradeceu aos investimentos na construção de um velódromo, ciclovias e outros investimentos.





- É um momento histórico ter uma pista com as dimensões minimamente exigidas nas competições oficiais. Vai ser um grande salto no esporte. Mas o que nos deixa feliz mesmo é ter esse espaço físico onde poderemos manter escolinhas, trabalhar novos talentos, para esse esporte que é olímpico - disse.





