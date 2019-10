Marca Plastubos anuncia patrocínio ao basquete

A Plastubos, empresa que atua no segmento de tubos e conexões para a construção civil, acaba de anunciar patrocínio ao NBB CAIXA, campeonato nacional adulto masculino organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB). A parceria foi negociada pela agência Wolff Sports.





A partir de agora, a marca poderá ser conferida nos eventos, nas quadras e nas ações digitais do NBB. Entre as oportunidades, a Plastubos estará no braço da tabela nos jogos exibidos pela Band, durante a transmissão das competições, aos sábados, a partir das 12h45, e no backdrop das entrevistas coletivas para a imprensa, realizadas pela LNB. Para o ambiente digital, está programada a produção de vídeos e publicações mensais com o oferecimento da marca, aliadas a um importante fundamento do basquete, a defesa. A Plastubos ainda assinará o “Top 10 Tocos” e apresentará cinco premiações de melhores jogadores do campeonato.





“Esta é a primeira vez que a Plastubos estará presente em um patrocínio esportivo e estamos muito felizes em fazer parte desse momento do basquete no Brasil. Para a marca, o patrocínio irá trazer um reconhecimento e aproximação maior entre seus públicos”, afirma Fábia Guerra, Gerente de Marketing e Comunicação da Plastubos.





“Levar a Plastubos ao NBB tem um significado muito importante para nós, pois o basquete é um esporte que está cada vez mais consolidado no Brasil e nos possibilita entregar muito além da exposição de marca, com ativações e conteúdo importantes para reforçar a conexão da marca com o esporte”, afirma Guilherme Bucchi, executivo de negócios da Wolff Sports.





O NBB terá início no dia 12 de outubro, sendo que sua grande final está prevista para ocorrer em junho do próximo ano. “No basquete, existe um ditado que diz: ‘ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato’. É muito gratificante para nós vermos a Plastubos focada não só em se aliar ao NBB, com exposição e experiência dentro de fora das quadras, mas também dedicar seu conteúdo a uma ação fundamental do jogo de basquete”, disse Kouros Monadjemi, presidente da Liga Nacional de Basquete.