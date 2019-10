Maria aponta detalhes a serem corrigidos para Botafogo-SP reagir na Série B: "Erramos na definição"

Mesmo com a recente sequência ruim na Série B, o técnico Hemerson Maria acredita que o Botafogo-SP ainda tem chances para chegar ao G-4 e conquistar o acesso, porém, na opinião do treinador, alguns aspectos devem ser melhorados para que seja possível alcançar os objetivos na competição.





O principal fator que Maria cobra constantemente que seja aprimorado é a definição das jogadas. Segundo dados do FootStats, o Pantera marca um gol a cada 11 finalizações. O número de conclusões após cruzamentos na área é ainda maior: 129 tentativas para marcar.





- Estamos chegando na intermediária adversária com a bola no chão, mas erramos na definição. O trabalho de cruzamento também precisa ser mais trabalhado, porque a bola parada não está sendo decisiva, temos jogadores altos, mas não estamos tendo qualidade de fazer a assistência para o jogador dentro da área - explicou o treinador.





Apesar das dificuldades e dos problemas a serem melhorados, Maria busca a reação e cobra mais dedicação dentro de campo. Com 44 pontos, o Botafogo está a quatro do Coritiba, quarto colocado na classificação e adversário na próxima sexta-feira, às 19h15, no estádio Santa Cruz.





- Venho ratificar, temos todas as condições de trabalho para atingir o objetivo, fazemos viagens tranquilas, chegamos descansados e treinamos no outro dia, todos os preparativos ideais para praticar o bom futebol. Só está faltando nossa parte dentro de campo para transformar isso em resultados melhores - concluiu.





Venda de ingressos





Os ingressos para a partida entre Botafogo e Coritiba na próxima sexta-feira, às 19h15, no Santa Cruz, começam a ser vendidos nesta segunda-feira. As entradas podem ser adquiridas nas bilheterias do estádio ou através do site Total Ticket.





A arquibancada descoberta tem o valor de R$ 20 ( R$ 10 meia). O setor é destinado também para os sócios-torcedores do plano Tricolor e do plano Bronze. Já para a arquibancada coberta o valor é de R$ 60 (R$ 30 meia). Sócios-torcedores do planos Prata, Ouro e Diamante também podem sentar no local.





