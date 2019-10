Mesmo com um a menos desde início, Alemanha vence fácil a Estônia e se aproxima da Euro

(Foto: Ints Kalnins/Reuters)









Foi sem sustos. Até mesmo após atuar durante dois terços do jogo com um a menos. A Alemanha teve Emre Can expulso logo aos 13 minutos da primeira etapa, mas se impôs diante da Estônia e venceu por 3 a 0, em Tallinn, pela oitava rodada do Grupo C das eliminatórias da Eurocopa. O resultado deixa a equipe de Joachim Löw perto da edição do ano que vem do torneio continental. Até um empate contra Belarus na próxima rodada pode lhe dar a vaga, desde que a Holanda vença a Irlanda do Norte.





A Alemanha chegou aos mesmos 15 pontos da Holanda no Grupo C, mas a Laranja Mecânica ocupa a ponta por ter vantagem no confronto direto. A Irlanda do Norte é a terceira, com 12 pontos. Belarus, com quatro, e Estônia, com um, vêm em seguida e não têm mais chances de classificação. Mais duas rodadas serão disputadas. Caso a Alemanha vença Belarus, e a Irlanda do Norte perca para a Holanda, alemães e holandeses garantirão suas vagas na Euro 2020. Veja a tabela completa das eliminatórias!





A Alemanha atuou com um jogador a menos durante 81 dos 94 minutos disputados em Tallin. Teve 63% de posse de bola, sete finalizações, cinco na direção do gol e três gols marcados. A expulsão de Emre Can, logo aos 13 minutos de jogo, não afetou o domínio do time de Joachim Löw. O jogador da Juve levou o cartão vermelho direto após dar um carrinho em Liivak na entrada da área, em jogada clara de gol.





Mas os alemães mantiveram a paciência e o controle da partida. E chegaram à vitória com os três gols na segunda etapa. Gündogan foi o melhor em campo, com dois gols. O meio-campista do Manchester City abriu o placar com um belo chute de fora da área. Depois, ampliou após receber passe de calcanhar de Reus e finalizar bem com um arremate cruzado da direita. Werner, que saiu do banco, ampliou com outro belo gol: limpou goleiro e zagueiro com um drible e balançou as redes.





