Neymar critica imprensa e diz que frase foi mal interpretada: "Menor pretensão de carregar nas costas"

(Foto: Pedro Martins / MoWA Press)









Em texto publicado na conta do Instagram de seu assessor de marketing, Neymar criticou "alguns mal informados da 'imprensa'" e lamentou a interpretação da frase de última coletiva de imprensa. Na entrevista dos 100 jogos pela Seleção, ele disse que "sempre foi um dos principais nomes e um dos que carregava tudo nas costas."





O craque, que está em Singapura e se prepara para a segunda partida amistosa - contra a Nigéria, neste domingo, às 20h no estádio Nacional de Singapura - 9h de Brasília, falou através do assessor Alex Bernardo, em texto publicado no início da manhã de sábado.





"O que eu quis dizer e o que parte da imprensa - a turma dos que não quer entender - não admite é que tudo o que acontece de 'ruim' na seleção brasileira nos últimos anos cai nas minhas costas. Mas já me acostumei com isso e sei que, enquanto estiver servindo a seleção brasileira, sou o alvo predileto.





Não tenho a menor pretensão de 'carregar a seleção nas costas'. Sei da minha importância, sei das minhas responsabilidades, mas nunca me vi nesse papel. Mas fico tranquilo. A maioria entendeu! O recado foi pra alguns mal informados da 'imprensa' mesmo... rsrsrs. E eu entendo que sempre, tudo o que eu falar, vão levar pro lado errado", escreveu o assessor de Neymar.





Globo Esporte