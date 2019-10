No Rei Pelé, CRB vence confronto direito com Botafogo-SP e encosta no G-4

(Foto: Felipe Nyland/ Gazeta de Alagoas)









O CRB continua vivo no Brasileiro. No confronto direto com o Botafogo-SP, o Galo levou a melhor no Rei Pelé e venceu nesta quinta por 1 a 0, gol do atacante Willie. Assim, o time alagoano chegou a 46 pontos e ficou mais perto do G-4. Também ultrapassou o Botafogo, que continua com 44 pontos.





O CRB ganhou duas posições com a vitória e vai dormir na sexta colocação da Série B, com 46 pontos. Ainda depende do desfecho da 31ª rodada, mas diminuiu a distância para o G-4. O Botafogo-SP perdeu o confronto direto e caiu para a sétima colocação. Tem 44 pontos.





O atacante Willie ganhou moral no elenco do CRB com a chegada do técnico Marcelo Cabo. Titular nos últimos dois jogos, ele marcou nesta quinta o quinto gol com a camisa do Galo nesta Série B. Mostrou que pode ser muito útil.





O CRB entrou em campo com uma faixa de protesto nesta quinta. O clube está engajado na campanha que exige providências em relação ao óleo que se espalhou pelas praias do Nordeste neste mês.





Além da faixa, o Galo também usou camisas especiais no jogo contra o Botafogo-SP, com o desenho de mãos sujas de óleo. Em Maceió, o CRB chama a atenção para um grave problema que atingiu até agora 13 municípios de Alagoas.





Jogo apenas corrido no primeiro tempo. O CRB precisava da vitória e se jogou ao ataque. Criava com Alisson Farias, principal peça ofensiva, mas tinha dificuldade no último toque.





O Botafogo, por sua vez, esperava o adversário e tentava sair na boa. Assim, criou duas chances. A primeira aos 15, quando Julio Cesar cruzou da esquerda e a bola cortou a pequena área do CRB. Ninguém aproveitou. A segunda foi aos 29. Marlon Freitas chutou de longe e deu um um susto no goleiro Andrey.





No último lance, o CRB quase abriu o placar. Igor cobrou lateral e Edson Cariús cabeceou: o goleiro do Botafogo deu rebote e, sozinho, Alisson Farias chutou pra fora.





O Botafogo começou melhor. Murilo cruzou na área, Lucas Mendes ajeitou e Marlon Freitas cabeceou em cima de Andrey, que saiu abafando. O CRB chegou numa boa jogada de Iago, que Alisson Farias não aproveitou, e numa finalização de longe de Igor. O Botafogo respondeu com Murilo. Lá e cá.





Aos 24 minutos, o gol do CRB. Iago fez jogada pela esquerda e acionou Willie, que acertou um chute de longe, no cantinho, muito bem colocado. O Botafogo foi para o abafa, mas não passou pela marcação do Galo.





O CRB só volta a jogar no dia 2 de novembro, fora de casa. Vai encarar o Oeste na Arena Barueri, às 16h30. O Botafogo-SP recebe no dia 1º de outubro o Coritiba, às 19h15. Este vai ser mais um confronto direto por uma vaga no G-4.





Globo Esporte