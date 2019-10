Nos passos de Arthur? Jornal espanhol diz que Barcelona segue a “evolução” de Matheus Henrique

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)









Em alta após ter sido convocado por Tite para a seleção brasileira, o meia Matheus Henrique cada vez mais segue os passos de Arthur, ex-companheiro também com passagem pela base do clube gaúcho. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona enviou um olheiro ao Maracanã para observar a "evolução" do garoto gremista no jogo contra o Flamengo.





Segundo a publicação, Ramon Planes, braço direito do secretário técnico Eric Abidal, esteve no Maracanã para ver Matheus Henrique de perto. Nesse mesmo jogo, o representante também acompanhou o atacante tricolor Everton e o zagueiro rubro-negro Rodrigo Caio.





O Mundo Deportivo ainda compara o estilo de Matheus Henrique com o do volante espanhol Sergio Busquets, meia do clube catalão. E destaca o “rigor tático” do meia.





– É um meio-campista que tem estilo de jogo comparado com Busquets pelo rigor tático, mas que tem mais tendência a romper as linhas de marcação, conduzindo a bola – publica o jornal.





Elogios de Piqué





Em maio deste ano, Matheus Henrique ganhou elogios do zagueiro Piqué, do Barcelona. No vídeo, o defensor do clube catalão disse que "queria ver" o volante do Grêmio na Europa.





– Olá, Mateus, espero te ver em breve na Europa. Um forte abraço e siga assim, que vai muito bem – disse o zagueiro, que inicia o vídeo chamando o garoto pelo nome.





Com características semelhantes a Arthur, Matheus Henrique ocupou justamente o vácuo deixado pelo jogador do Barcelona para ditar o ritmo do meio-campo. Assim, cavou uma convocação recente de Tite.





Na última semana, Tite não chamou nenhum jogador de clube brasileiro para a Seleção. No entanto, Matheus Henrique apareceu na lista de André Jardine para a seleção pré-olímpica, junto com o goleiro Phelipe Megiolaro. Será desfalque para a partida contra o Flamengo, pela 33ª terceira rodada do Brasileirão.





Assim como Kannemann, Matheus Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo. Embora terão de cumprir suspensão, ambos limpam a ficha para o clássico Gre-Nal do próximo domingo, na Arena.





Globo Esporte