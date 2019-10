Operário-PR perde gol "inacreditável", mas vira sobre o São Bento e volta a flertar com o G-4

(Foto: José Tramontin)









O Operário-PR conseguiu uma importante vitória na noite deste sábado ao vencer o São Bento, por 2 a 1, em partida válida pela 30ª rodada da da Série B do Campeonato Brasileira e disputada no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Em um duelo bem disputado, com muitas chances de gols – uma delas na categoria do "inacreditável" –, os paranaenses chegaram à vitória após saírem atrás do placar e voltaram a sonhar com a chance de brigar pelo acesso. Já para o time sorocabano, a derrota não só manteve a equipe na lanterna isolada da competição, com a deixou agora um pouco mais distante da salvação, faltando oito rodadas para o fim da temporada.





Com a vitória, o Operário-PR foi a 43 pontos e manteve-se na 9ª colocação, mas apenas a quatro pontos de distância do Z-4 e de olho no confronto direto da próxima rodada justamente com o time que ocupa a último posição dentro da zona do acesso. Já o São Bento, após sua 17ª derrota em 30 jogos, manteve-se com 27 pontos, na última posição. O time de Sorocaba ficou a seis pontos de distância do primeiro time fora de degola.





Em um jogo de belos gols, uma lance perdido foi o grande destaque. Classificado na categoria "inacreditável", o lance protagonizado pelo zagueiro Edson Borges não conseguiu se explicado nem mesmo pelo autor do "feito". Logo no início do segundo tempo, o zagueiro teve a chance da virada, o goleiro Henal fez milagre, mas a bola ficou rolando em cima da linha e o próprio zagueiro impediu que ela entrasse ao se enroscar com ela. Reveja o LANCE AQUI e tente entender o que aconteceu.





Em duelo entre um time que sonhava com o G-4 e o lanterna da competição, foi justamente este que tomou a inciativa do jogo. Mesmo em situação delicada na tabela e jogando fora de casa, o São Bento começou melhor e teve as principais chances do jogo, a maioria delas num curto espaço de tempo. Dos 8 aos 16 minutos, quando abriu o placar em lance de bola parada, os paulistas desperdiçaram ao menos três chances claras de marcar. Mas o Operário voltou ao jogo justamente ao conseguir o empate seis minutos depois de sofrer o gol. Daí em diante, teve a chance até de virar o placar e só não conseguiu porque o goleiro Henal teve atuação inspirada.





O lance bizarro perdido pelo zagueiro Edson Borges logo no início do segundo tempo daria o tom do que viria pela frente. O Operário conseguiu manter o controle da partida, mas as chances foram poucas. Tão poucas que até mesmo o gol da vitória paranaense mal poderia ser classificada como chance: aos 28 minutos, numa cobrança de lateral, a bola foi lançada na área benedita, pingou duas vezes entre os zagueiros do time paulista até sobrar de bandeja para Marcelo empurrar para as redes e festejar a vitória que mantém seu time sonhando com algo mais. (assista abaixo)





Pela 31ª rodada, o Operário-PR volta a jogar na próxima quarta-feira, às 21h30, quando faz um clássico paranaense diante do Coritiba, no estádio Couto Pereira. Já o São Bento ganha uma folga maior e volta a campo no sábado à tarde, quando recebe o Guarani no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. A partida está marcada para as 16h30.





