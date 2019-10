Revezamento 4x100m livre masculino do Brasil é ouro nos Jogos Mundiais Militares 2019

Mais um ouro para o Brasil nos Jogos Mundiais Militares em Wuhan, na China. Depois da conquista de Rafaela Silva pelo judô, no último sábado, a equipe masculina do revezamento 4x100m estilo livre chegou ao alto do pódio. O quarteto formado por André Calvelo, Fernando Scheffer, Marco Ferreira e Pedro Spajari finalizou a prova em 3min14s36 para comemorar a conquista.





Além da medalha de ouro, a prova também representou uma nova marca competição para o Brasil. O tempo é um recorde mundial militar. Não que isso seja uma novidade, afinal, o antigo melhor tempo também já era brasileiro: em 2017, o tempo cravado foi de 3min16s52, dois segundos acima da marca deste domingo.





Marco Ferreira foi o primeiro a entrar na água e imprimiu um ritmo forte, com quase meio segundo de vantagem para a equipe chinesa. O Brasil soube administrar a vantagem ao longo da prova e chegou ao final com três segundos de vantagem em relação ao país asiático, que ficou com a prata (3min17s13). A Rússia fechou o pódio com o bronze (3min17s47).





Bronze no feminino





As mulheres do revezamento 4x100m livre também fizeram bonito. Daiene Dias, Etiene Medeiros, Larissa Oliveira e Manuella Lyrio ficaram com a medalha de bronze ao atingirem a marca de 3min42s96. A disputa pelo segundo lugar foi acirrada, mas a Rússia acabou levando a melhor, com o tempo de 3min42s56.





- A gente está muito feliz, queríamos muito essa medalha. Muito satisfeitos com o resultado. Mais uma medalha para o quadro de medalhas do Brasil - comemorou Larissa Oliveira.

O ouro ficou com as chinesas, que sobraram na prova e finalizaram o revezamento em 3min39s57, três segundos a frente das brasileiras.





Mais medalhas nas águas





O Brasil conquistou ainda outras quatro medalhas neste domingo de Jogos Mundiais Militares. Na natação, Jhennifer Conceição fechou a prova dos 50m nado peito com a prata. Com o tempo de 30s91, ela foi superada apenas pela chinesa Ran Suo, que fez 30s74. Pâmela Souza participou da final e ficou com a oitava colocação, com o tempo de 32s80.





Nos 100m nado borboleta, Daiene Dias ficou com a medalha de bronze ao fazer o tempo de 59s08. O ouro ficou com Yufei Zhang, da China (58s59). Com 58s81, Svetlana Chimirova, da Rússia, fechou o pódio com a prata. A também brasileira Giovanna Diamante terminou no quinto lugar (59s79).





Além de Giovanna, outros atletas do Brasil também competiram nas finais, mas não levaram medalhas. Veja a lista abaixo:





200m medley masculino - Leonardo Santos (4º lugar) e Brandonn Almeida (7º).

200m livre feminino - Larissa Oliveira (5º lugar).

800m nado livre - Guilherme Costa (4º lugar).





As outras quatro medalhas vieram em uma competição específica dos Jogos Mundiais Militares: o salvamento aquático. Na prova dos 50m na modalidade de transporte de manequim, Guilherme Rosolen e Priscila de Souza ficaram com o bronze.





O revezamento 4x50m com obstáculos também trouxe bons resultados para o Brasil. No masculino, Claudemir Kirmes, Guilherme Roth, Gustavo Gimenes e Guilherme Rosolen levaram a prata. Já no feminino, Carolina Athayde, Priscila de Souza, Thaís Xavier e Thamy Ventorin terminaram na terceira posição.





