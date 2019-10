Paris divulga logo da Olimpíada de 2024 e une chama, medalha e símbolo da Revolução Francesa

O Comitê dos Jogos de Paris divulgou, nesta segunda-feira, a novo logo para a Olimpíada de 2024. O desenho é a união de três símbolos emblemáticos: a medalha de ouro, a chama olímpica e paralímpica e também a imagem de Marianne, que personifica a Revolução Francesa. Essa é a primeira vez que um mesmo símbolo representa os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, compartilhando uma mesma visão de que o esporte transforma vidas.





No vídeo de divulgação, o Comitê explicou a decisão de unir os três elementos para a composição da logomarca. A medalha de ouro é colocada como "imutável como a determinação, deslumbrante como o talento e eterna como a vitória"; a chama do movimento olímpico e paralímpico é representada como uma forma de manter "as pessoas unidas pelos valores do esporte, além das fronteiras, dos países e das gerações" e que ainda "queima dentro dos grandes atletas"; e, por último, o rosto de Marianne, a personificação da Revolução Francesa, defendendo o imperativo do progresso, e cujo "espírito francês revela a ambição de ser igualitária, partilhadora e generosa", sendo assim, um "rosto que coloca humanidade no coração dos Jogos".





Pelo Twitter, o presidente da França, Emmanuel Macron, comentou o lançamento da nova logo dos Jogos de Paris.





- Em 2024, ao acolher a chama olímpica em Paris, a França mostrará sua face para todo o mundo. Esse (a logo) é o seu rosto, o rosto de mulheres e homens mobilizados, o rosto de atletas dos quatro cantos do mundo que querem se superar, o rosto dos valores olímpicos - afirmou o presidente francês.





Globo Esporte