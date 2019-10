Pato larga em vantagem sobre a ACBF nas Quartas de Final da LNF2019

(Foto: Mauricio Moreira)









O Pato Futsal fez prevalecer o fator casa e largou com vitória nas Quartas de Final da LNF2019. Neste sábado (19), o time de Pato Branco bateu a ACBF, por 3 a 0, no Ginásio Dolivar Lavarda. Os gols foram marcados no segundo tempo. Robério, Jhow e Tom balançaram a rede.





Pato e ACBF travaram um duelo equilibrado no primeiro tempo, com as duas equipes valorizando a posse de bola e tendo cautela para atacar. Na principal oportunidade na etapa inicial, Chimba driblou a marcação pelo meio e concluiu rasteiro para a defesa do goleiro.





A rede foi balançar no segundo tempo. Neguinho fez rápida jogada pela ala direita de ataque e bateu cruzado. A bola bateu na mão de Selbach, dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Robério abriu o placar para o Pato.





O gol animou a equipe paranaense, que chegou ao segundo com Jhow. O fixo, artilheiro do Pato na LNF2019, recebeu passe de Tom e concluiu de primeira para levantar ainda mais a torcida presente no Dolivar Lavarda.





Em desvantagem, a ACBF passou a arriscar com Valdin na função de goleiro-linha, mas quem voltou a balançar a rede foi o Pato. Em bola recuperada quase no centro da quadra, Tom tabelou com Peru e o ala completou para o gol vazio, fechando o placar em 3 a 0.





Agora, o time paranaense precisa de um empate no tempo normal do jogo da volta para ficar com a vaga na semifinal. Já a ACBF jogará pela vitória no tempo normal para levar a disputa à prorrogação. Caso o jogo se encaminhe ao tempo extra, o time de Carlos Barbosa terá a vantagem do empate por ter obtido a melhor campanha na primeira fase.





LNF