Pato marca sete gols, mostra por que é o atual campeão e se classifica para as quartas da LNF

O Pato mostrou que não é o atual campeão brasileiro por acaso e entrou em quadra esbanjando raça na manhã deste domingo (6/10), contra o Atlântico, pelo segundo jogo das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal 2019. Na primeira partida, na casa do Atlântico, em Erechim, no Rio Grande do Sul, o time gaúcho venceu por 4 a 3. Dessa vez, em Pato Branco, no Paraná, a equipe da casa fez valer a força do seu jogo e da sua torcida. O resultado foi uma vitória por 3 a 1 no tempo normal e por 4 a 0 na prorrogação, com a classificação do Pato para as quartas de final.





O time paranaense chegou a passar do ponto no início. Tanto que, na metade do primeiro tempo, já tinha feito cinco faltas. Depois, acalmou e continuou a pressionar, em busca de gols, sem perder a cabeça e marcar faltas desnecessárias. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Neguinho recebeu de Di Maria e tocou entre as pernas de Careca para marcar 1 a 0.





Aos 9 minutos do segundo tempo, após um bate-rebate e alguma confusão na área, Gessé chutou de bico e empatou a partida. A torcida, que até então não parara de cantar, deu uma murchada por um tempo, mas voltou a incentivar no fim da partida. E foi premiada com dois gols marcados no último minuto do tempo regulamentar. O primeiro foi de Jhow, de bico. O segundo aconteceu a segundos do fim, quando todos os jogadores se encontravam no campo de defesa do Pato, inclusive o goleiro-linha, e a bola sobrou para Tom arriscar de muito longe em direção ao gol adversário, que estava sem goleiro. Com o placar final em 3 a 1, o jogo foi para a prorrogação, com o Pato tendo a vantagem do empate.





O Atlântico sentiu o baque da derrota e chegou à prorrogação vencido. Com um minuto e meio, Willian Peru marcou 1 a 0 para o Pato após furada de Tom. No início do segundo tempo, o goleiro Djony cobrou um tiro de meta longo direto para a cabeça de Jhow, que só empurrou para dentro do gol, marcando 2 a 0. Pouco depois, Tom roubou a bola de Allan e, mesmo desequilibrado, fez o terceiro. Em seguida, Neguinho, o mais habilidoso jogador em quadra, passou para Robério, que avançou pela ponta-direita, limpou e chutou no canto do gol de Careca, fechando o placar em 4 a 0.





O Pato agora espera o vencedor do confronto entre ACBF e Joaçaba para conhecer seu adversário nas quartas de final.





