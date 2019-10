Pênalti aos 49 evita primeiro tropeço e mantém 100% do Liverpool no Inglês

Poderia ter sido mais fácil. Diante do terceiro colocado do Campeonato Inglês, o líder isolado Liverpool dominou, só que sofreu até o fim para manter os 100% de aproveitamento, na oitava rodada. Em seu centésimo jogo pelos Reds na Premier League, o atacante Mané brilhou. Foi o melhor em campo, abrindo o placar aos 39 minutos de partida e cavando o pênalti nos acréscimos da etapa final, aos 49, convertido por Milner. O Leicester dificultou, chegou a empatar, com Maddison, aos 34, mas não parou o campeão europeu.





O Liverpool chegou aos 24 pontos e abriu oito do atual bicampeão Manchester City. Os comandados de Guardiola entram em campo no domingo, às 11h (de Brasília), contra o Wolverhampton, em casa, com transmissão em Tempo Real do GloboEsporte.com. O Leicester permaneceu com 15 e pode ser igualado por West Ham e Arsenal.





O senegalês Mané foi o nome do jogo. Em sua centésima partida pelo Liverpool na Premier League, foi incansável no ataque e na recomposição defensiva. Melhor em campo, fez o gol que deu número no placar à superioridade ofensiva dos Reds em casa - foi seu 50º no Inglês. Quando a vitória parecia escapar no fim, foi decisivo ao retomar a bola na área do Leicester e esperto o suficiente ao cair no toque que levou no pé de apoio no pênalti. Quinta-feira, às 9h (de Brasília), estará em campo pela seleção de Senegal contra o Brasil, em amistoso na Malásia.





