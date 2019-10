Pepê chama a atenção de Roma, PSG e Porto, segundo jornalista

O atacante Pepê, do Grêmio, vem chamando a atenção de clubes internacionais. Um dos protagonistas da vitória por 3 a 1 em cima do Vasco, o atleta vem chamando a atenção de PSG, Porto e Roma, de acordo com informando do jornalista André Hernan, do Grupo Globo.





O repórter também informa que o empresário Giuliano Bertolucci, mesmo agente de Diego Tardelli, está na Europa cuidando do assunto. O clube gaúcho nega qualquer consulta ao jogador de 22 anos.





Os europeus estariam dispostos a pagar 10 milhões de euros (R$ 44,6 milhões) pelo atacante. Hernan ainda enfatizou que o valor é baixo para ser ofertado do Grêmio e disse que o presidente do clube, Romildo Bolzan, descartou qualquer sondagem pelo atacante.





Pepê chegou ao Grêmio em 2016, então com 19 anos. À época, foi contratado junto ao Foz do Iguaçu, após se destacar em partida contra o Paraná, quando marcou dois gols, pelo Campeonato Paranaense. Tem contrato com o clube gaúcho até 2022.