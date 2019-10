Play FC lança campanha de prevenção do câncer com renda revertida para a Oncoguia

O Play FC, plataforma que dissemina educação por meio do futebol, lançou a campanha "O futebol é maior que o câncer", com o objetivo de chamar atenção para a prevenção de diversos tipos de câncer – mama, próstata, infantil e de pele.





A ação consiste em uma série de vídeos com a participação de 25 personalidades do esporte, moda e lifestyle, falando sobre a importância das causas e segurando bolas de diversas cores. Elas simbolizam a cor dos meses que discutem a prevenção de cada tipo de câncer – outubro rosa/ mama; novembro azul/ próstata; dezembro laranja/ pele; janeiro amarelo/ infantil.





A campanha, desenvolvida pela Wonderland, conta com a participação de personalidades como o cantor Sebá, Joia Bergamo, Cris Tamer, Jade Seba, Daniela Cicarelli, Thiago Pereira, Luiza Acorsi, entre outros. Os vídeos serão veiculados em todas as plataformas digitais do projeto e nas redes sociais de cada um dos participantes.





"As ações educacionais e sociais criadas pelo Play FC são fundamentais para que junto com o futebol possamos demostrar e comprovar a importância dos valores do esporte para a vida", explica Rafael Barajas, sócio-fundador do Play FC.





As bolas podem ser compradas no site do Play FC e parte da renda será revertida para a Oncoguia, instituição que desenvolve projetos e ações direcionadas a pacientes com câncer.