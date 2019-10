Polícia prende 20 suspeitos que planejavam invadir o Maracanã no jogo Flamengo x Grêmio da Libertadores

(Foto: Fernanda Rouvenat / G1)









A Polícia Civil do Rio prendeu, na manhã desta terça-feira (22), pelo menos, 20 suspeitos que planejavam invadir o Estádio do Maracanã, na noite de quarta-feira (23), quando acontece o jogo do Flamengo contra o Grêmio pela semifinal da Copa Libertadores.





A ação visa cumprir 27 mandados de prisão e 89 intimações do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos para que suspeitos não se aproximem do estádio nesta quarta.





A investigação monitorou redes sociais e detectou a movimentação de grupos que estão se preparando para falsificar ingressos, roubar torcedores e invadir o estádio.





Há áudios dos suspeitos desafiando as forças de segurança e conversas em que planejam esses ataques. Num dos grupos de troca de mensagens, havia pelo menos 150 pessoas marcando local de encontro para cometer os crimes.





De acordo com informações da polícia, todos os procurados são investigados por formação de quadrilha. Mais de 100 equipes da polícia dão apoio à ação.





Os agentes cumprem mandados judiciais na capital, Baixada Fluminense, Região dos Lagos, Região Serrana e Grande Rio.





O Batalhão Especial de Policiamento de Estádio (Bepe) irá reforçar o planejamento de segurança e terá efetivo de 800 policiais. O perímetro de segurança também foi estendido no entorno do estádio.





Comentaristas falam sobre a prisão dos suspeitos que planejavam invadir o Maracanã na semifinal do Flamengo e Grêmio





Passageiro de ônibus é baleado





Um dos locais onde os agentes cumprem mandados é na Favela do Jacarezinho, na Zona Norte da cidade. Durante a ação, o passageiro de um ônibus que passava pela região foi baleado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.





Imagens feitas pelo Globocop mostraram homens armados com fuzis no interior da favela, no que seria uma base do tráfico de drogas da região.





Torcida invadiu estádio em 2017





Em 2017, torcedores rubro-negros invadiram o Maracanã durante a partida do Flamengo contra a equipe argentina Club Atlético Independiente durante a Copa Sul Americana.





Houve uma confusão generalizada num dos acessos ao estádio. A Polícia Militar tentou conter os diversos focos de invasões, mas em muitos casos não conseguiu.





Mesmo antes do início da partida, marcada para às 21h30, o acesso em frente à Estátua do Bellini, na Avenida Maracanã, precisou ser cercado por PMs para evitar que os torcedores seguissem entrando no estádio de forma desordenada. Em meio ao tumulto, um policial precisou escoltar uma criança e seus responsáveis até um local seguro.





Globo Esporte