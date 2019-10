Ponto de Opinião: Está cada vez mais difícil a vida do Cruzeiro

A situação do Cruzeiro, com dívidas, atraso de salários e mudanças constantes de técnico, teve mais um episódio nessa terça-feira (1º). Torcedores estiveram no CT do clube e cobraram os jogadores por uma postura mais firme no Campeonato Brasileiro. A equipe perdeu para o Goiás na segunda-feira e amarga mais uma rodada na zona de rebaixamento.





O momento não poderia ser pior na vida de um clube que não transparece reação, tem crise da diretoria escancarada na imprensa, vê seus jogadores dando opiniões e declarações péssimas durante as coletivas, além de não ter dinheiro suficiente para pagar salário.





O técnico Abel Braga entrou nessa para tentar controlar os ânimos dentro dos vestiários, mas não fará milagre. A equipe precisa mudar o pensamento esportivo, parar de querer que jogador mande e desmande quando quer e possa colocar sua situação em ordem. O caminho é longo, o rebaixamento é bem evidente e a torcida cobra.





O Cruzeiro é um exemplo da desorganização e perda de controle nos clubes brasileiros. Tudo que acontece ali deve ser evitado. Acompanharemos os próximos capítulos.