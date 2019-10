Ponto de Opinião: Renato Gaúcho precisa se reinventar para reerguer o “arrogante” Grêmio

O técnico Renato Portaluppi se mostrou abalado com a goleada sofrida para o Flamengo na semifinal da Libertadores. Por mais que o discurso durante a semana fosse que o Rubro-Negro era superior, mas eles ainda estavam vivos na competição, não foi suficiente para evitar a derrota.





Não é de hoje que Renato não admite que sua equipe tem problemas. Mesmo com uma época de títulos, principalmente da Libertadores, e a manutenção de um elenco forte, a queda de rendimento em 2019 foi visível, principalmente no Brasileiro e na tentativa de chegar à final da Copa do Brasil.





O elenco do Flamengo é potente, tem estrelas, mas é um time compacto. É possível se tornar muito vitorioso na temporada, mas precisa manter a cabeça erguida e fria, principalmente agora com o River Plate pela frente.





Do lado do Grêmio, a situação é de reconstrução. O time não mostra aquele futebol vistoso dos últimos anos e perde pontos importantes em jogos mais fáceis no Brasileiro. Busca a tentativa de chegar a Libertadores em 2020, mas o caminho não será fácil. A derrota no Maracanã mostrou nitidamente os buracos e problemas neste elenco.





O que resta é a disputa do Brasileiro e, indiretamente, o questionamento sobre o trabalho de Renato. Antes dizendo que seu elenco era um dos melhores, o treinador precisou engolir a arrogância para dar uma entrevista coletiva a altura. Este é o momento de repensar o futebol, até cogitar a possibilidade de reforços e dar uma injeção de ânimo no elenco, pois uma goleada dessas ainda será difícil de digerir.