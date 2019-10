Por clima de tensão na Catalunha, Barcelona x Real do dia 26 pode ser transferido para o Bernabéu

Os protestos que tomaram as ruas da Catalunha e vem gerando clima de tensão na região espanhola podem refletir diretamente na tabela do Campeonato Espanhol. Diante da situação preocupante, o comando da La Liga decidiu solicitar à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) a inversão de mandos nos clássicos entre Barcelona e Real Madrid na temporada 2019/20 - o que transferiria o duelo do próximo dia 26 do Camp Nou para o Santiago Bernabéu.





Os principais diários esportivos da Espanha noticiaram a preocupação da liga espanhola com possíveis problemas relacionados à segurança no dia da partida, que será a primeira disputada pelo Barcelona em casa desde o início dos protestos. A decisão ficará a cargo do Comitê de Competição da RFEF. Caso a tabela seja alterada, o clássico marcado para 1º de março de 2019 seria, desta forma, remarcado para o Camp Nou.





As ruas de Barcelona foram tomadas por protestos nesta semana, depois de o Supremo Tribunal da Espanha divulgar sentenças que condenaram à prisão líderes de um processo separatista liderado em 2017, que visava, enfim, tornar a Catalunha independente da Espanha (entenda o caso no G1). As condenações foram vistas como arbitrárias por parte da população catalã - inclusive pelo Barcelona, que se manifestou oficialmente.





Um dos grandes símbolos do orgulho catalão - a ponto de já ter usado uniformes com as cores da bandeira da região, a senyera -, o clube afirmou que a resolução dos conflitos "necessitam de diálogo político" e pediu que os líderes civis e políticos fossem liberados. Piqué, um dos líderes do elenco, também endossou a causa.





Segundo o jornal "As", o Real Madrid não enxerga com bons olhos a mudança da tabela, uma vez que ela poderia prejudicar a competição e afetar a terceiros - depois da definição dos jogos ser feita por sorteio. O clube também veria como empecilho o fato de estar realizando pequenas reformas por conta das semanas sem jogos. O jornal diz que a diretoria vê com melhores olhos a mudança na data da partida.





