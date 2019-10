Poupado dos Jogos Mundiais Militares, Arthur Nory vira auxiliar-técnico

Arthur Nory chegou a Wuhan diretamente de Sttutgart, na Alemanha, onde conquistou o título mundial da barra fixa há oito dias. Mas o ginasta brasileiro, de 26 anos, também medalhista de bronze no solo nas Olimpíadas do Rio, não irá mais disputar o Mundial Militar devido a dores no ombro.





- Depois do campeonato mundial, eu fiz uma avaliação médica e meu ombro já estava um pouquinho comprometido. Visando os Jogos Olímpicos de Tóquio, já que temos nove meses até lá, foi decidido me poupar e continuar com o trabalho de fisioterapia e recuperação aqui, mas também estar junto com a minha equipe até o final – disse Nory.





A seleção brasileira - agora formada pelo campeão olímpico e mundial Arthur Zanetti, além de Caio Souza, Francisco Barretto, Luis Porto e Lucas Bitencourt - veio sem treinador. Nory acabou ganhando a função de auxiliar o time durante os dias do evento.





- A gente tem uma missão até o final, então estou junto aqui para dar um apoio, arrumar aparelho e colocar no aparelho, ajudar da melhor forma que eu posso para eles competirem bem – explicou Nory.





Na estreia da ginástica, nesta segunda, Caio Souza já conquistou a primeira medalha do Brasil na ginástica: bronze no individual geral. Depois de contribuir para a equipe em Wuhan, Arthur Nory fará exames para saber como está o ombro.





- Agora é voltar pro Brasil, cuidar da saúde e traçar essa meta até Tóquio, nosso maior objetivo. A gente não sabe ainda como está a programação, as competições devem ser só em 2020, que são os torneios preparatórios pra Olimpíada – disse Nory.





Globo Esporte