Presidente do Santos dispara: "Se depender do VAR, o Flamengo será campeão"

O presidente do Santos, José Carlos Peres, fez críticas ao VAR (árbitro de vídeo) com uma declaração polêmica na noite desta sexta-feira.





Depois de reclamar de lances envolvendo o Santos, como um suposto pênalti não marcado em Eduardo Sasha na derrota do Peixe por 3 a 0 contra o Grêmio, Peres disparou:





– Se depender do VAR, o Flamengo será campeão – afirmou Peres, em entrevista à rádio Energia FM.





O presidente completou:





– Não falei que o Flamengo é culpado. Queria estar no lugar do Flamengo. É questão dos juizes... VAR veio para ajudar, mas é a mesma coisa de dar uma Porsche para quem não sabe dirigir direito. Vão falar que errada é a Porsche – emendou o mandatário do Peixe.





O Santos é o vice-líder do Brasileirão, com 47 pontos, oito atrás justamente do Flamengo, que tem 55. O dirigente disse ainda acreditar no título, mas lamentou que alguns adversários do Rubro-Negro levem seus jogos contra ele para Brasília.





– O campeonato está aberto. São 42 pontos em disputa ainda. Um problema é o Flamengo jogar em Brasília. Isso tira o equilíbrio, é complicado – disse.





Mais tarde, Peres, em tom ameno, voltou a falar sobre o VAR e o Flamengo.





– Sou muito amigo do Landim (presidente do Flamengo). Ele sabe que não fiz nenhuma crítica. Pode ser coincidência. O VAR é utilizado para fazer justiça. Pode ter um descontentamento aqui. O VAR é totalmente diferente na Europa.





