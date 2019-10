Primeira corrida de rua da Unimed na capital paulista movimenta o Parque Villa-Lobos neste domingo

O mês de novembro começa com a disputa de uma prova inédita no Parque Villa-Lobos. No domingo (3) será realizada ali a primeira corrida de rua da Unimed na cidade de São Paulo. Nela, o mais importante não é vencer e, sim, adotar hábitos saudáveis para uma melhor qualidade de vida. É uma das ações do Movimento Mude1Hábito, que visa incentivar práticas em busca por mais saúde, desenvolvendo uma série de atividades, em diversos estados, voltadas para Equilíbrio, Movimento e Alimentação, e que agora chega à capital paulista.





A Corrida Unimed terá distâncias de 5K e 10K, na categoria Individual - Feminino e Masculino. A primeira largada, dos 5K, está marcada para 7h, enquanto os participantes dos 10K sairão às 7h45. Os três primeiros colocados, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, receberão troféus. Todos os que finalizarem o percurso ganharão medalhas. Uma manhã ao ar livre, com as pessoas podendo curtir ao longo do percurso tudo o que o parque oferece de bom, considerado um oásis no meio da cidade, com muito verde, pássaros e espaços de lazer.





Restam poucas vagas para a prova deste domingo. Quem quiser participar, é só entrar no site do evento - http://www.corridasunimed.com.br/saopaulo - e garantir logo o seu lugar. Neste terceiro e último lote, o valor é de R$ 85,00 para clientes Unimed e R$ 95,00 para não clientes (até o final do lote). Os inscritos receberão o Kit do Atleta, com camiseta, viseira e sacochila. A programação terá início no sábado (2) com a entrega dos kits aos inscritos na Loja Centauro do Bourbon Shopping (rua Palestra Itália, 500 – Perdizes), entre 10h e 18h.





“A prática esportiva sempre foi um ponto valioso na estratégia de marca da Unimed, tradicional apoiadora de diferentes modalidades há tantos anos. Com o Movimento Mude1Hábito, lançado em 2017, passamos a promover uma onda de cuidado por todo o País, enfatizando a mensagem de que a partir da mudança de pequenos hábitos é possível ter uma vida mais saudável. A Corrida Unimed, que chega a São Paulo, é, sem dúvidas, parte importante de nosso movimento e tem papel fundamental para a solidificação do nosso processo de expansão da marca na capital paulista”, ressalta Darival Bringel de Olinda, diretor de Desenvolvimento de Mercado da Unimed do Brasil.





A Corrida Unimed é realizada pela Unimed do Brasil, Central Nacional Unimed e Seguros Unimed e tem promoção da Sagaz Esportes.





Corrida Unimed - São Paulo (SP)





Data: Domingo, dia 3 de novembro

Horário: 7h (5K) e 7h45 (10K)

Local: Parque Villa-Lobos (Av. Queiroz Filho, 1.295 - Vila Hamburguesa - São Paulo - SP)