Projeto para uso de grama artificial no estádio é retomado por Palmeiras e WTorre

A possibilidade de usar grama artificial no estádio do Palmeiras voltou a ser assunto no clube e na administradora da arena. Nesta semana, representantes do Verdão e da WTorre viajam para a Holanda para acompanharem mais de perto a fabricação e a utilização de alguns campos sintéticos na Europa.





O assunto foi retomado com a ideia de ser uma alternativa para reduzir a quantidade de jogos disputados pelo Palmeiras fora de sua casa. Construído para ser um complexo multiuso, a arena se transformou nos últimos anos em uma importante sede de eventos musicais na cidade de São Paulo.





O pouco tempo de recuperação do gramado entre shows tem sido um problema para o Verdão. Internamente, as condições do campo de jogo têm desagradado aos atletas.





Contra o Atlético-MG, no domingo, o replantio da grama foi finalizado na última segunda-feira, depois de o local receber um festival de rock e uma apresentação do cantor Bon Jovi. No próximo fim de semana o Verdão enfrenta o Botafogo no Pacaembu por causa de dois shows da dupla Sandy & Júnior.





O projeto de possibilidade de uso de grama sintética é antigo e voltou a ser debatido entre clube e administradora. A sede de uma produtora de grama artificial está entre os destinos da visita dos representantes, que devem avaliar as condições e também a satisfação dos usuários deste modelo de negócio para depois avançarem ou não na ideia para o Verdão.





O estádio foi reinaugurado em novembro de 2014. Nesta temporada, o Palmeiras vai atuar menos vezes em seu estádio em comparação a 2018, considerando também a queda em fases anteriores nos torneios de mata-mata. O complexo alviverde foi nos últimos dois anos a arena esportiva que mais recebeu shows no mundo.





