Puma anuncia parceria global com a seleção do Marrocos

A PUMA anuncia nessa quinta (10/10) a nova parceria global de longo prazo, para fornecimento de material esportivo, com a Federação Marroquina de Futebol, uma das pioneiras do continente, sendo o primeiro país africano a terminar na liderança da fase de grupos de uma Copa do Mundo, em 1986. O acordo tem início em outubro de 2019, com a marca se tornando a patrocinadora técnica oficial da seleção do Marrocos.





Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a PUMA assume a equipe marroquina, o time já vestiu a marca em duas oportunidades, sendo a primeira em meados nos anos 90 e a segunda entre 2007 e 2012. "Ano passado, os Leões do Atlas retornaram ao cenário mundial, atuando em uma Copa do Mundo após 20 anos. Com a PUMA, vamos olhar ainda à frente, buscando um maior sucesso tanto nas competições continentais, quanto mundiais", disse Adil Barii, diretor de marketing da Federação Marroquina de Futebol.





Com o acordo, a PUMA retoma espaço na África, continente que sempre teve uma grande presença e agora além do Marrocos, veste Egito, Gana, Costa do Marfim e Senegal. "Estamos muito satisfeitos em ter o Marrocos de volta e expandir nossa presença na África, continente pela qual a PUMA sempre teve forte parceria. Além de uma rica história no futebol, o Marrocos tem torcedores fanáticos, por quem estamos animados em poder prover os melhores produtos", afirmou Johan Adamsson, diretor de Sports e Marketing da PUMA.