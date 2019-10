Real Madrid vence o Galatasaray em Istambul pela Liga dos Campeões da Uefa e alivia a crise

O Real Madrid chegou a Istambul à beira da crise, vindo de derrota para o Mallorca no Espanhol e em situação incômoda na Liga dos Campeões da Uefa. Zinedine Zidane mudou o time - Rodrygo, Hazard e Valverde foram as principais novidades -, e mesmo sem uma atuação espetacular, conseguiu o mais importante no momento, vencer. O triunfo por 1 a 0 levou o time à vice-liderança do grupo A da Champions, com quatro pontos. Toni Kroos, em seu centésimo jogo pela competição, marcou o gol da vitória merengue.





O jogo marcou a estreia de Rodrygo na Liga dos Campeões da Uefa. E logo como titular. O ex-jogador do Santos ganhou chance no ataque, pela direita. Não foi muito acionado e teve atuação discreta, procurando simplificar as jogadas. No seu melhor lance ofensivo, ainda no primeiro tempo, tabelou com Valverde, recebeu na área mas o chute de voleio saiu desequilibrado, para fora. Ficou em campo até os 35 minutos do segundo tempo, quando deixou o campo para a entrada de Jovic, na última substituição do Real. Vinicius Junior, que entrara três minutos antes no lugar de Hazard para explorar os contra-ataques pela esquerda, teve pouca participação na reta final da partida. Deu apenas um chute a gol, sem perigo.





O jogo em Istambul apresentava um risco ao Real Madrid: se voltasse a tropeçar, poderia ver o PSG - que goleou o Brugge por 5 a 0 - garantir com antecedência uma das vagas do grupo A nas oitavas de final. A vitória deixou o panorama na chave mais próximo do que se esperava: o PSG ainda é o líder disparado, com nove pontos e 100% de aproveitamento, mas o Real vem em segundo e poderá abrir boa vantagem do Galatasaray se vencer novamente o time turco na próxima rodada, dia 6 de novembro, no Santiago Bernabéu. Confira a tabela completa da Champions.





Um dos remanescentes do time tricampeão europeu (2015/16, 2016/17 e 2017/18), Karim Benzema foi um dos destaques do Real Madrid, com muita movimentação e participação ativa nos principais ataques do time espanhol. Abriu mão do papel de finalizador para abrir espaços e buscar tabelas, muitas delas com o belga Eden Hazard, principal reforço para a temporada, que ainda busca no Real o nível de atuações que mostrava no Chelsea. Esforço não faltou: foi pela esquerda que o time de Madri construiu a maioria dos seus ataques. O camisa 7 belga, no entanto, pareceu inseguro em algumas jogadas, como por exemplo a do gol da vitória. Depois de tabelar com Benzema, Hazard ficou em condições de concluir, mas surpreendentemente preferiu o toque para o meio da área, dando uma assistência perfeita, ainda que talvez involuntária: o passe parecia direcionado para Benzema, mas ficou atrás do francês e chegou na medida para o chute de primeira de Kroos.





Globo Esporte