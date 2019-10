Manhã do Cruzeiro é marcada por reuniões; renúncia coletiva de diretoria está em pauta

(Foto: Guilherme Macedo)









Diante da situação dramática financeira, administrativa e técnica do Cruzeiro, integrantes da atual administração se reúnem na manhã desta quinta-feira, na sede administrativa do clube, para discutir a renúncia coletiva dos integrantes da atual administração do clube. O movimento conta com membros da atual gestão e de opositores. O objetivo imediato é a saída de Itair Machado, vice de futebol do Cruzeiro, considerado principal entrave nas tentativas de "pacificação" do comando cruzeirense.





O grupo defende que Hermínio Lemos, atual vice presidente da Raposa, saia como candidato no próximo pleito. O objetivo imediato do desligamento de Wagner Pires de Sá e seus vices é a convocação de novas eleições para a definição do comando do clube. No dia 21 de outubro está prevista uma reunião convocada por Zezé Perrella, presidente do conselho deliberativo do Cruzeiro, para votação do afastamento de Wagner do clube.





Crise administrativa e financeira





O Cruzeiro enfrenta um ano complicado nos bastidores do clube, e os resultados dentro de campo também são ruins. Na zona de rebaixamento do Campeonato de Brasileiro, e com apenas o título mineiro conquistado, os problemas extracampo estão em evidência.





No fim de maio deste ano, a TV Globo teve acesso a documentos internos do clube que revelam transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. No fim de 2018, a Polícia Civil abriu inquérito para apurar irregularidades. O inquérito se baseia em um balancete contábil analítico, que demonstra pagamentos feitos pelo Cruzeiro no decorrer do ano passado, ao qual o Fantástico também teve acesso.





Além da investigação da Polícia Civil, conselheiros do Cruzeiro conseguiram na Justiça, em julho, o afastamento de Itair Machado, vice de futebol. Em setembro, o dirigente conseguiu derrubar a liminar e voltar a exercer funções administrativas no clube.





Na semana passada, Sérgio Nonato, um dos principais membros da gestão Wagner Pires de Sá renunciou ao cargo de diretor geral do clube. Serginho, como é conhecido, disse que o objetivo da saída dele da cúpula celeste era para "pacificar" o clube.





Globo Esporte