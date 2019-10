Rivaldo diz que Mbappé deve deixar o PSG para chegar ao nível de Messi e Cristiano Ronaldo

A ótima fase de Mbappé, que fez um hat-trick na goleada do PSG por 5 a 0 sobre o Brugge na última terça-feira, chama a atenção de um dos grandes craques dos anos 90: Rivaldo. Melhor do Mundo em 1999, o pentacampeão rasgou elogios ao jovem francês de 21 anos, que já soma 17 gols na Liga dos Campeões e é jogador que mais balançou as redes com esta idade na história competição.





- Com todo respeito ao PSG, eu creio que ele (Mbappé) precisa se transferir para um grande clube espanhol ou inglês no futuro para confirmar ele como um novo Messi ou Cristiano Ronaldo. Os melhores jogadores precisam jogar nas melhores ligas. E não há dúvidas de que ele pode ser um dos melhores jogadores do mundo – afirmou Rivaldo, em um artigo publicado por ele próprio no portal “Betfair”.





Rivaldo elogiou também o atual trio de ataque do Barcelona, o MSG (Messi, Suárez e Griezmann). No entanto, fez uma ponderação.





- Eles estão mostrando que podem funcionar bem, mas não acredito que eles chegarão ao nível de Messi, Suárez e Neymar (MSN) – salientou o ex-jogador, se referindo ao ataque campeão da Champions League em 2015.





Globo Esporte