Santa Cruz lança campanha de arrecadação de materiais para limpeza de óleo no litoral

O Santa Cruz lançou uma campanha de arrecadação de materiais para ajudar na limpeza do óleo que atinge o litoral do Nordeste. Nesta terça-feira à noite, o Tricolor fez postagem em rede social indicando que receberá luvas de borracha, máscaras, sacos de lixos, botas de PVC e água para serem levados aos voluntários que têm trabalhado nas praias de Pernambuco. O local de arrecadação é a sede do Arruda, entre as 8h e 18h.





A ação do Santa Cruz se junta a de outros clubes da região. Na segunda-feira, CSA, CRB, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória se uniram em uma campanha em que alertam para a situação das praias do Nordeste. Na segunda-feira, o Bahia jogou contra o Ceará com os uniformes manchados de tinta preta, em alusão ao ocorrido.





Globo Esporte