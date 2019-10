Secretaria Especial do Esporte investe R$ 58 milhões na gestão do legado olímpico em Deodoro

(Foto: Abelardo Mendes Jr/ rededoesporte.gov.br)

A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania garantiu recursos para o Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) administrar e conservar as instalações esportivas do Complexo Esportivo de Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O valor de R$ 58.112.409,03 foi assegurado por meio do Termo de Execução Descentralizada entre a União e o CCFEx – que gerencia o legado olímpico na região. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).





Por meio de acordo de cooperação com o Exército Brasileiro, o CCFEx administra a Arena Coronel Wenceslau Malta, o Parque Equestre General Eloy Menezes, o Centro de Treinamento de Hóquei sobre Grama e o Centro Militar de Tiro Esportivo Tenente-Coronel Guilherme Paraense.





O investimento tem o objetivo de administrar e conservar as instalações esportivas, conforme descrito no plano de trabalho dos equipamentos utilizados durante os Jogos Rio 2016. A vigência é de 18 meses.





"Hoje, a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania é quem tem ajudado a gente a custear todas as missões que o Exército Brasileiro está cumprindo aqui em Deodoro. O CCFEx entende que o legado olímpico não é herança, é algo que a gente precisa conquistar todos os dias. Essa é a maneira que o Exército entende para fazer valer a pena cada centavo que foi empregado nos Jogos do Rio 2016", explicou o general André Luiz Allão, chefe do Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx).





O governo federal investiu R$ 951,2 milhões no Complexo de Deodoro. O complexo foi construído pelos então Ministérios do Esporte e da Defesa para os Jogos Pan-americanos e os Jogos Parapan-americanos Rio 2007. À época, a decisão foi abrigar ali modalidades menos conhecidas do público e com potencial de desenvolvimento a partir de boas estruturas (Pentatlo Moderno, Hóquei sobre Grama, Tiro Esportivo e Hipismo).