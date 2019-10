Segura que é Granada! Time recém-promovido vence Bétis e toma liderança do Barcelona

O Campeonato Espanhol tem um novo líder. O Granada venceu o Bétis por 1 a 0, neste domingo, e assumiu o primeiro lugar com 20 pontos, tomando o primeiro lugar que era do Barcelona.





Com o adiamento do clássico com o Real Madrid marcado para a décima rodada deste fim de semana, o time de Messi, Suárez, Griezmann e companhia estacionou nos 19 pontos (e um jogo a menos, é claro) e viu o pequeno rival, recém-promovido da segunda divisão e que o venceu há pouco mais de um mês, ficar na ponta.





O gol do triunfo do Granada, que atuou em casa no estádio Nuevo Los Cármenes, foi anotado por Alvaro Vadillo, aos 16 do segundo tempo, após uma roubada de bola e um passe açucarado de Carlos Fernandez.





Convocado por Tite para os amistosos da Seleção em novembro, o lateral-direito Emerson, ex-Atlético-Mg, foi titular no Bétis na partida.





Mais sobre o El Graná





Apelidado de El Graná, o Granada foi fundado em 1831 na cidade homônima, localizada na Andaluzia (por sinal, mesma cidade do Bétis, rival batido neste domingo). Tricampeão da segundona, o Granada conseguiu na (distante) temporada 1973/1974 sua melhor posição no Campeonato Espanhol: um honroso 6º lugar.





