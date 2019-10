Sem atletas de times brasileiros, Tite convoca Seleção para últimos amistosos de 2019

(Foto: Pedro Martins / MowaPress)









O técnico Tite optou por não chamar jogadores que atuam no Brasil para os últimos amistosos da Seleção em 2019. O comandante divulgou nesta sexta-feira a lista com os 23 atletas convocados para os confrontos contra Argentina e Coreia do Sul, nos dias 15 e 19 de novembro, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, respectivamente, também sem Neymar, lesionado na coxa esquerda e com volta prevista somente para a semana dessas partidas.





Entre as novidades, estão o lateral-direito Emerson, ex-Atlético-MG e atualmente no Betis, o volante Douglas Luiz, ex-Vasco e que vem tendo boas atuações no Aston Villa, e o atacante Rodrygo, que começou a conquistar espaço no Real Madrid - além do jovem goleiro Daniel Fuzato, revelado pelo Palmeiras e negociado à Roma em 2018. O zagueiro Felipe, ex-Corinthians, agora no Atlético de Madrid, voltou a ser convocado pelo comandante, assim como o goleiro Alisson, recuperado de lesão, e os atacantes David Neres, do Ajax, e o meia Willian, do Chelsea, ambos campeões da Copa América no meio do ano.





Juninho Paulista anuncia Cesar Sampaio como auxiliar fixo da comissão técnica da Seleção

A opção de Tite por não levar atletas do Brasil evita prejudicar equipes em meio ao Brasileirão, que terá a 33ª rodada realizada justamente entre os dois amistosos, no fim de semana dos dias 16 e 17 de novembro. No caso do Flamengo - que teve atletas chamados nas duas últimas Datas Fifa -, há, ainda, a decisão da Copa Libertadores, no dia 23, apenas quatro dias depois do jogo contra a Coreia.





Líder do campeonato nacional e finalista do torneio continental, o Flamengo anunciou pela manhã que formalizou um pedido à CBF para que nenhum atleta do elenco rubro-negro fosse convocado por Tite. O técnico, entretanto, negou que o pedido tenha chegado a seu conhecimento antes da elaboração da lista.





Nos últimos amistosos de 2019, a seleção brasileira enfrentará a Argentina, no dia 15 de novembro, em Riad, na Arábia Saudita; e a Coreia do Sul, no dia 19, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O time de Tite tenta reencontrar as vitórias, uma vez que está em jejum desde a conquista da Copa América, acumulando quatro tropeços no período - três empates e uma derrota.





Veja os jogadores chamados:





Goleiros: Alisson (Liverpool), Daniel Fuzato (Roma) e Ederson (Manchester City);





Defensores: Danilo (Juventus), Emerson (Bétis), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos e Thiago Silva (PSG);





Meio-campistas: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Paquetá (Milan), Douglas Luiz (Aston Villa) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique);





Atacantes: David Neres (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool) , Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Willian (Chelsea).





Globo Esporte