Sonho de ser um jogador de futebol: saiba por onde começar

Futebol é, sem dúvidas, uma das maiores paixões nacionais. Grande parcela da população sonha ou já sonhou em ser um jogador, competir pelo time do coração e defender o Brasil nas Copas e Olimpíadas, conquistando o tão aguardado Hexa. Seu filho, sobrinho, afilhado ou até mesmo você, quer ser um craque nesse esporte? Então confira as dicas do Peixe Urbano:





Invista em um curso preparatório





Os cursos preparatórios são perfeitos para te ensinar a jogar bola. Eles preparam os atletas com instruções táticas, físicas e até burocráticas. Para ser um profissional não basta ser bom, precisa de dedicação e autopromoção, conhecimento do mercado e outras características menos glamourosas. Cursos de qualidade também entregam esse apoio completo.





Dedicação





Transformar uma brincadeira em profissão é mais difícil do que parece. Não é apenas praticar o esporte, é necessário muito treino, além de estudar técnica, estratégia, a história e fazer complementos físicos. Quem quer fazer o esporte só para fugir dos livros está muito enganado.





Participe das peneiras





Para quem já está seguro das próprias habilidades, é importante participar das peneiras. Ou seja, dos conhecidos testes para selecionar os melhores jogadores para treinarem em grandes clubes, ficando mais próximos de integrarem o time profissional.





Cursos de idiomas





Grande parte dos jogadores experientes acabam indo morar fora do país para jogar em times internacionais. Já outros participam de campeonatos mundiais ou regionais, como a Copa das Américas, o que também significa passar uma temporada fora, dar entrevistas e fazer propagandas em outras línguas. Então nada melhor do que aprender outros idiomas